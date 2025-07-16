Россельхознадзор развернул на границе белорусский мед

Россельхознадзор развернул на границе белорусский мед1
- 16.07.2025, 11:46
Он следовал в Санкт-Петербург.
Россельхознадзор развернул на границе 30 килограммов белорусского меда. Подробности привели в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что в деревне Долосцы, которая расположена на российско-белорусской границе в Псковской области, государственный инспектор Управления Россельхознадзора предотвратил незаконный ввоз на территорию России 30 килограммов меда, который ехал из Беларуси в Санкт-Петербург.
В момент ветеринарного контроля было установлено, что на данную партию натурального меда из Беларуси отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы, которые бы подтверждали безопасность, а также происхождение товара.