Ученые: Слоны умеют общаться с людьми 1 16.07.2025, 11:56

Для этого они используют специальные жесты.

Долгое время считалось, что только люди и некоторые обезьяны могут целенаправленно коммуницировать друг с другом при помощи языка жестов. Международная группа ученых опровергла это: кажется, данным навыком обладают еще и слоны, пишет «Нож».

Исследователи изучали поведение 17 африканских слонов, обитающих в заповеднике в Зимбабве. Команда провела эксперимент. Перед каждым животным поставили два подноса: на один из них положили яблоки, другой был пустым. Слоны не могли дотянуться до подносов, но могли «обсудить» происходящее с ученым, стоявшим рядом.

Некоторые особи сразу указывали на поднос с лакомством и наблюдали за реакцией экспериментатора. Если коммуникация складывалась успешно, слона угощали яблоками, если нет — ему выдавали пустой поднос.

Результаты показали, что слоны способны общаться с определенной целью. Так, 16 из 17 животных двигали хоботом только в момент, когда экспериментатор смотрел им в глаза. Более того, все особи игнорировали пустой поднос.

Что самое интересное, когда коммуникация шла плохо, слоны использовали новые жесты. По словам ученых, эти животные умеют оценивать эффективность своих действий.

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