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Предсказание о белорусской экономике начало сбываться

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  • 16.07.2025, 11:58
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Предсказание о белорусской экономике начало сбываться

Инфляционное давление усилится.

Белорусские чиновники озвучили проблемы, которые есть в экономике, — от скачка цен до трудностей со сбытом белорусских товаров в России, пишет «Зеркало».

Инфляция по прогнозам Международного валютного фонда ожидается на уровне 6,3 и 6,5% соответственно.

По мнению экономиста Анатолия Харитончика, по итогам этого года ВВП прибавит на 2−3%. Он ожидает, что инфляционное давление усилится, это будет сопровождаться ростом дефицита внешней торговли — превышением импорта над экспортом — и снижением устойчивости экономики к внешним шокам.

Аналитик ранее говорил о перегреве экономики. Он также считает, что в этом году реальные зарплаты увеличатся на 8−10%. Это связано с существенным ростом средней зарплаты в первом квартале и с тем, что спрос на товары и услуги будет оставаться высоким.

— Тем не менее по мере замедления роста экономической активности динамика зарплаты также будет постепенно затухать. И в 2026 году ожидается, что ее рост примет умеренный характер в районе 1−2% в реальном выражении (то есть с учетом инфляции. — Прим. ред.), — отмечал ранее аналитик.

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