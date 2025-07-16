CNN: 50-дневный ультиматум Трампа - это большое событие 7 16.07.2025, 12:02

1,566

Дональд Трамп

США готовы к решительным мерам.

Президент США Дональд Трамп пересмотрел свое отношение к войне в Украине. Он больше не полагается на личное влияние на диктатора Владимира Путина и демонстрирует готовность поддержать Киев - по крайней мере в ограниченной форме, пишет CNN.

Хотя Трамп не детализировал, что именно сделает для Украины, и оставил все в характерном стиле «посмотрим», его новые действия имеют значение: обещания о ракетах Patriot, готовность к новым санкциям против России, жесткие заявления в адрес Кремля.

«Они уже поставляются», - сказал Трамп о системах Patriot. «Мы готовы к решительным мерам, если Россия не согласится на мир».

Путин не уступает

Несмотря на попытки давления, правитель России продолжает ставить ультимативные условия: признание аннексированных территорий, отказ Украины от НАТО, ограничение ее вооруженных сил. Все это неприемлемо для Киева и Запада.

«Война - это исторический императив», - заявляет Путин, и не демонстрирует признаков пересмотра стратегии.

Тем временем российские войска усиливают давление на востоке Украины, атакуя города и гражданские объекты. Летнее наступление продолжается, угрожая потерей территорий и жизней мирных жителей. Но худшие опасения относительно второго срока Трампа пока не оправдались.

«Трамп не предал Украину, не отдал Европу на милость Кремля, и даже стал мягче относиться к НАТО», - пишет CNN.

Новый этап - новые риски

Трамп установил 50-дневный срок для России, чтобы выйти на мирные переговоры. Но этот период может быть использован Кремлем как окно для еще более интенсивного давления на Украину. Зато США пока воздерживаются от жестких действий, сохраняя маневр для дипломатии.

«Я боюсь, что все сведется к еще одному разговору с Путиным, который пообещает прекращение огня, а потом скажет: «Украина нарушила его» - и продолжит войну», - предостерегает Сабрина Сингх, экс-заместитель пресс-секретаря Пентагона.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com