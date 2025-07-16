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В Двине найдено тело сотрудницы витебской химии

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  • 16.07.2025, 12:17
  • 4,530
В Двине найдено тело сотрудницы витебской химии

Ее искали 2,5 года.

Вчера Общество спасения на водах сообщило, что в районе улицы Набережной в Витебске, в Двине, найдено тело женщины, которая пропала в январе 2023 года. Указан также ее год рождения — 1989.

По этим данным можно предположить, что речь идет о Татьяне Гуделевой (25 февраля 1989 г.р.) — сотруднице исправительного учреждения открытого типа №-11 (химии), дочери бывшего заместителя начальника областного ГАИ Олега Косова, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю»

Молодая женщина исчезла 31 января 2023 года. После окончания рабочего дня ее следы терялись в районе Кировского моста.

Тогда в поисках участвовали волонтеры-поисковики и многие неравнодушные жители города.

Муж Татьяны — тренер-преподаватель по таэквондо Александр Гуделев. В семье растет дочь.

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