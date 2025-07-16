Путин ушел «в ракушку» Телеграм-канал «СерпомПо»

16.07.2025, 12:25

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Неадекватность Кремля хорошо видна.

Reuters со ссылкой на три «близких к Кремлю» источника сообщил, что Путин после заявлений Трампа настроен продолжать побоище до тех пор, пока «Запад» не согласится на его «условия».

Судя по тому, что Reuters написал, будто бы территориальные аппетиты Путина могут расширяться по мере того, как продвигаются российские войска, не будет преувеличением сказать, что эти самые «источники» у Reuters – целенаправленный «сливной бачок» для запугивания.

Но суть дела ясна - люди в Украине и России и дальше должны погибать, подвергаться ужасу устроенного Путиным, Лавровым, Шойгу бессмысленному побоищу, а главный организатор «движухи» будет продолжать злобно сидеть в ракушке вдали от беды, затронувшей десятки миллионов жизней.

Еще из сообщений «источника» Reuters видна неадекватность оценки происходящего, пустые надежды на «рывок и прорыв», т.е. надежды на то, чтобы получить больше разбитых территорий, откуда бежали люди и с которыми непонятно, что делать, имея в тылу раздолбанную страну с низким уровнем жизни.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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