В Беларуси арестовали земельный участок экс-редактора «Новага Часу» Оксаны Колб 16.07.2025, 12:39

Под арест могли попасть и 30 акций предприятия «Лидастройматериалы».

В Беларуси арестовали земельный участок бывшей политзаключенной, бывшего главного редактора «Новага Часу» Оксаны Колб. Об этом сообщает БАЖ.

Арест произошел еще год назад, но Колб узнала об этом только сейчас. По словам журналистки, все имущество, которое оставалось у нее в Беларуси — земельный участок в 6 соток — наследство от мамы, и около 30 акций предприятия «Лидастройматериалы».

«На днях выяснилось, что 31 июля 2024 года на участок наложили арест. Арестованы ли акции, не знаю, но думаю, что да. Подтвердить это пока не могу», — рассказала Колб.

Напомним, Оксана Колб была задержана 20 апреля 2022 года. Тогда группа силовиков со щитами и кувалдами приехала к ней в квартиру, чтобы забрать «на допрос в Следственный комитет». Через два дня стало известно, что ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Журналистку взяли под стражу и до суда удерживали в следственном изоляторе.

15 июня 2022 года судья Центрального района Минска Дмитрий Карсюк признал ее виновной и назначил 2,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия»).

Журналистку временно освободили в зале суда, и она уехала из Беларуси. Осенью 2022 года МВД включило бывшую политзаключенную в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности».

В конце 2024 года в отношении Оксаны Колб завели еще одно уголовное дело. Подробностей она не знает, но дело заведено Следственным комитетом в Бресте якобы «за дискредитацию» и «содействие экстремистской деятельности».

В марте 2025 года бывший главред на белорусский адрес получила повестку в суд Воложинского района — ее вызывали «в качестве осужденной», чтобы заменить «химию» на «более строгое наказание».

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