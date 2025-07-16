Будет ли Европа бороться за МУС?
- 16.07.2025, 12:55
США оказывает давление.
Поддержка Международного уголовного суда (МУС) стремительно слабеет на фоне санкций США и внутренних кризисов самого суда, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
После введения администрацией президента США Дональда Трампа санкций против главного прокурора МУС Карима Хана и четырех судей, число стран, публично поддержавших суд, сократилось с 79 до 48. Германия, Канада и Греция, подписавшие первое письмо протеста, отказались участвовать во втором.
Критика усилилась на июльской конференции в Нью-Йорке, посвященной пересмотру положения о преступлении агрессии. Несмотря на призывы устранить лазейку, позволяющую государствам-участникам отказаться от действия положений, страны предпочли отложить решение еще на четыре года.
Суд сталкивается с отказом многих стран выполнять ордера на арест. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, обвиненный в преступлениях в Газе, и Путин, обвиненный за вторжение в Украину, получили иммунитет в ряде стран, включая Монголию, Италию и ЮАР.
МУС также испытывает кризис доверия внутри: в отношении прокурора Карима Хана ведется расследование по обвинениям в сексуальных домогательствах и преследовании заявителей. Он временно сложил полномочия.
Администрация Трампа продолжает давление, добиваясь иммунитета для израильских чиновников, аналогичного тому, который в 2003 году Европа предоставила американцам.
Национальные суды Европы и Украины продолжают рассматривать дела о военных преступлениях. В Украине зафиксировано более 124 000 инцидентов с начала российского вторжения.
Несмотря на критику со стороны правозащитников, все больше стран сомневаются в будущем МУС: за 22 года суд вынес лишь шесть обвинительных приговоров по 17 расследованиям.