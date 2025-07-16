Будет ли Европа бороться за МУС? 16.07.2025, 12:55

США оказывает давление.

Поддержка Международного уголовного суда (МУС) стремительно слабеет на фоне санкций США и внутренних кризисов самого суда, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

После введения администрацией президента США Дональда Трампа санкций против главного прокурора МУС Карима Хана и четырех судей, число стран, публично поддержавших суд, сократилось с 79 до 48. Германия, Канада и Греция, подписавшие первое письмо протеста, отказались участвовать во втором.

Критика усилилась на июльской конференции в Нью-Йорке, посвященной пересмотру положения о преступлении агрессии. Несмотря на призывы устранить лазейку, позволяющую государствам-участникам отказаться от действия положений, страны предпочли отложить решение еще на четыре года.

Суд сталкивается с отказом многих стран выполнять ордера на арест. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, обвиненный в преступлениях в Газе, и Путин, обвиненный за вторжение в Украину, получили иммунитет в ряде стран, включая Монголию, Италию и ЮАР.

МУС также испытывает кризис доверия внутри: в отношении прокурора Карима Хана ведется расследование по обвинениям в сексуальных домогательствах и преследовании заявителей. Он временно сложил полномочия.

Администрация Трампа продолжает давление, добиваясь иммунитета для израильских чиновников, аналогичного тому, который в 2003 году Европа предоставила американцам.

Национальные суды Европы и Украины продолжают рассматривать дела о военных преступлениях. В Украине зафиксировано более 124 000 инцидентов с начала российского вторжения.

Несмотря на критику со стороны правозащитников, все больше стран сомневаются в будущем МУС: за 22 года суд вынес лишь шесть обвинительных приговоров по 17 расследованиям.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com