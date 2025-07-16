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Будет ли Европа бороться за МУС?

  • 16.07.2025, 12:55
Будет ли Европа бороться за МУС?

США оказывает давление.

Поддержка Международного уголовного суда (МУС) стремительно слабеет на фоне санкций США и внутренних кризисов самого суда, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

После введения администрацией президента США Дональда Трампа санкций против главного прокурора МУС Карима Хана и четырех судей, число стран, публично поддержавших суд, сократилось с 79 до 48. Германия, Канада и Греция, подписавшие первое письмо протеста, отказались участвовать во втором.

Критика усилилась на июльской конференции в Нью-Йорке, посвященной пересмотру положения о преступлении агрессии. Несмотря на призывы устранить лазейку, позволяющую государствам-участникам отказаться от действия положений, страны предпочли отложить решение еще на четыре года.

Суд сталкивается с отказом многих стран выполнять ордера на арест. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, обвиненный в преступлениях в Газе, и Путин, обвиненный за вторжение в Украину, получили иммунитет в ряде стран, включая Монголию, Италию и ЮАР.

МУС также испытывает кризис доверия внутри: в отношении прокурора Карима Хана ведется расследование по обвинениям в сексуальных домогательствах и преследовании заявителей. Он временно сложил полномочия.

Администрация Трампа продолжает давление, добиваясь иммунитета для израильских чиновников, аналогичного тому, который в 2003 году Европа предоставила американцам.

Национальные суды Европы и Украины продолжают рассматривать дела о военных преступлениях. В Украине зафиксировано более 124 000 инцидентов с начала российского вторжения.

Несмотря на критику со стороны правозащитников, все больше стран сомневаются в будущем МУС: за 22 года суд вынес лишь шесть обвинительных приговоров по 17 расследованиям.

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