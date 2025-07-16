«Лукашенко окажется в зоне серьезной угрозы» 16.07.2025, 13:02

Максим Плешко

Как на белорусском диктаторе отразится ультиматум Трампа Кремлю?

Президент США Дональд Трамп поставил Путину ультиматум: 50 дней на мир с Украиной или жесткие санкции.

Как этот дедлайн может отразиться на Лукашенко, который с первого дня войны помогает Кремлю? Об этом сайт Charter97.org поговорил с кандидатом философских наук, руководителем украинского Центра белорусских коммуникаций Максимом Плешко:

— Давайте рассуждать. Очевидно, что у Украины появится больше возможностей защищаться. Очевидно, что Украина получит, возможно, и наступательное вооружение, которое сможет наносить удары по ключевым узлам и центрам управления в России, что будет ослаблять российскую военную машину. Также понятно, что если санкции все-таки будут введены — а это произойдет в случае, если Путин не согласится с ультиматумом, — они серьезно разрушат экономику РФ. Об этом прямо говорили даже на Петербургском экономическом форуме, где высокопоставленные российские чиновники признавали: рецессия — вопрос ближайшего времени.

Соответственно, это ударит по бюджету — денег станет меньше на армию, на содержание всей этой военной машины. А значит, и на поддержку белорусского режима денег тоже будет меньше, потому что все прекрасно понимают: Лукашенко полностью завязан на российскую экономику, на российский ВПК, он встроен в российские схемы. Так что чем меньше у Путина денег, тем меньше и у Лукашенко, и у его диктаторской экономики. Это очевидный вывод.

Если же Путин решит договориться и заморозит ситуацию, тут прогнозировать сложнее. В таком случае Лукашенко тоже попытается как-то дистанцироваться и вернуть себе хотя бы видимость самостоятельности, начнет какие-то переговоры и так далее.

Мне кажется, что лично Лукашенко даже выгодна заморозка войны — в таком случае для него меньше рисков. Потому что если Путин пойдет ва-банк и продолжит эскалацию, путинский режим может рухнуть. А если это случится, то и Лукашенко окажется в зоне серьезной угрозы. Но это пока рассуждения — предсказать сложно.

— Уже видно, что Путин отвергает ультиматум Трампа и идет на эскалацию. Чего ждать в этой ситуации от белорусского режима?

— Если Путин действительно отвергает ультиматум, то это крайне неадекватно. Ведь был момент, когда Путин мог бы воспользоваться тем, что Дональд Трамп хвалил его и был недоволен Украиной. Тогда президент США предлагал заморозить фронт по линии, где он сейчас проходит. Но Путин выбрал издевательство над Трампом. И, наконец, президент США это понял. Все давно уже приняли эту реальность. Наконец-то и Трамп ее принял. Путин идет дальше. Понятно, что российские элиты в шоке — они надеялись, что хотя бы как-то получится заморозить войну.

Очевидно, что старику-маразматику в Кремле наплевать, что за полгода в Украине погибнет сто тысяч его сограждан. Для него это просто пранк — попранковать Трампа, рассказывать ему, что они друзья, а потом нести бред про XII век и класть в землю сто тысяч своих граждан за шесть месяцев. Он просто сумасшедший старик, и как оно будет дальше — никто не знает. Я бы не стал торопиться утверждать, что Путин уже окончательно отверг ультиматум, надо еще посмотреть.

Но если отверг — то, честно говоря, мне кажется, что Лукашенко было бы выгоднее заморозка, стабилизация ситуации. Потому что тогда Путин станет слабее и не будет толкать Лукашенко в рискованные авантюры. Мы же прекрасно понимаем, что все эти надувания павлиньего хвоста Лукашенко — это все идет от Путина. Белорусскому диктатору не нужны никакие атаки на Европу и прочее. Ему нужна стабильность режима — в первую очередь он переживает за сохранение власти, за свою жизнь, за своих детей.

Поэтому, на мой взгляд, стабилизация войны — это больше в интересах Лукашенко.

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