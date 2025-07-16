Взяли друг друга в плен: как россияне помогли ВСУ освободить Андреевку
- 16.07.2025, 13:10
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Бои продолжались две недели.
В Сумской области бойцы 225 отдельного штурмового полка ВСУ смогли выбить россиян из села Андреевка Сумской области. Бои продолжались две недели. О том, как освобождали населенный пункт они рассказали hromadske.
Село Андреевка состоит из 2 улиц — довольно сложная местность для пехоты, много зелени и река, которая ограничивает передвижение. Оккупанты смогли там закрепиться — они построили фортификации и заняли посадки вокруг. Сама Андреевка имеет стратегическое значение, поскольку ее захват позволил бы россиянам продвигаться в направлении Сум и обстреливать областной центр из артиллерии.
Бойцы 225-го штурмового полка получили тогда приказ зачистить одну из посадок.
«С колес мы зашли в Андреевку, перерезали все подходы к селу и начали зачищать», — рассказал заместитель командира 225 ОШП Александр Клименко.
ВСУ двигались они несколькими волнами, а сама операция по освобождению села заняла 2 недели. Как рассказывает Александр Клименко, была слаженная работа — перерезать им подходы и взять все под огневой контроль. Сначала отработали операторы дронов, которые уничтожали позиции и технику россиян и дальше шла украинская пехота.
Далее россияне испугались и начали отступать.
«Запомнилось то, что они друг друга в плен взяли. 177-я бригада, кажется, если я не ошибаюсь, взяла в плен 30-й батальон, или бригаду. По своим телеграмм-каналам русские заявили, что это мы всех поубивали. По российским телеграмм-каналам прошло, что это мы убили пленных. Мы снимали с дрона и сначала сами не могли разобраться, потому что одна группа была в пикселе. Одни из них выстроили, положили других на землю, долго там разбирались, и когда наш дрон полетел к ним, те, что были пленные, были уже убиты. Потом выяснилось, что они друг друга взяли в плен», — рассказал заместитель командира 225 ОШП Александр Клименко.
Боец отметил, что причины их несогласованности между собой непонятны, но ВСУ от того, что произошло, «стало приятно».