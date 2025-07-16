NSJ: Время на принятие судьбоносного решения у Кремля уходит 2 16.07.2025, 13:40

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У России остались только плохие варианты.

На фоне обострения риторики США по Украине, Москва публично демонстрирует уверенность, однако экономические реалии внутри страны говорят об обратном. Новый ультиматум президента США Дональда Трампа, включающий угрозу вторичных санкций против стран, сотрудничающих с Россией, может нанести серьезный удар по ее военной и экономической устойчивости, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в привычной манере назвал заявление Трампа «театральным ультиматумом» и заявил, что «России все равно». Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, напротив, отметил серьезность заявления и подчеркнул необходимость тщательного анализа.

Суть плана Трампа — ввести 100% тарифы на поставки российской нефти и газа в случае отказа Москвы от мирного соглашения в течение 50 дней. Для России, экономика которой уже балансирует на грани рецессии, это может иметь разрушительные последствия. В 2024 году доходы от энергетики обеспечивали около 30% бюджета, а расходы на оборону в 2025 году составляют более трети госрасходов.

Если санкции будут реализованы, Кремлю придется либо пересмотреть свои цели в Украине, либо объяснить населению, зачем продолжать войну на фоне растущих экономических проблем.

Несмотря на то что Россия превосходит Запад в производстве снарядов, ее устойчивость к новым санкциям может оказаться ограниченной. Ультиматум Трампа способен изменить стратегический расчет Москвы, поставив Путина перед тяжелым выбором между эскалацией и компромиссом.

Срок — 50 дней. Время на принятие судьбоносного решения у Кремля уходит.

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