Временная поверенная в делах Германии в Беларуси Андреа Викторин покидает свой пост 16.07.2025, 14:05

Дипломат была назначена на эту должность в сентябре 2024 года.

Временная поверенная в делах Германии в Беларуси Андреа Викторин покидает свой пост. Об этом дипломат написала в Facebook.

«25 лет назад я впервые приехала в Минск. Теперь я прощаюсь, на этот раз, видимо, окончательно», — написала Викторин.

Дипломат отметила, что отношения между Европейским Союзом и Беларусью, между Германией и Беларусью на данный момент далеки от того состояния, в котором могли бы находится.

«Именно поэтому мы в этой сложной политической ситуации стремились и дальше способствовать контактам между гражданами наших стран. Беларусь глубоко и прочно связана с нашим общим европейским континентом: нас объединяет общая история, отчасти очень болезненная. Будущее свободной, суверенной Беларуси для меня очень важно, и я желаю нам всем лучших времен и мира», — считает дипломат.

Напомним, в сентябре 2024 года Андреа Викторин была назначена временным поверенным в делах Германии в Беларуси.

До этого она работала в Минске как глава делегации ЕС с 2015 по 2019 год и как постоянный представитель посольства Германии с 2000 по 2003 год.

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