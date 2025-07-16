закрыть
16 июля 2025, среда, 14:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Временная поверенная в делах Германии в Беларуси Андреа Викторин покидает свой пост

  • 16.07.2025, 14:05
Временная поверенная в делах Германии в Беларуси Андреа Викторин покидает свой пост

Дипломат была назначена на эту должность в сентябре 2024 года.

Временная поверенная в делах Германии в Беларуси Андреа Викторин покидает свой пост. Об этом дипломат написала в Facebook.

«25 лет назад я впервые приехала в Минск. Теперь я прощаюсь, на этот раз, видимо, окончательно», — написала Викторин.

Дипломат отметила, что отношения между Европейским Союзом и Беларусью, между Германией и Беларусью на данный момент далеки от того состояния, в котором могли бы находится.

«Именно поэтому мы в этой сложной политической ситуации стремились и дальше способствовать контактам между гражданами наших стран. Беларусь глубоко и прочно связана с нашим общим европейским континентом: нас объединяет общая история, отчасти очень болезненная. Будущее свободной, суверенной Беларуси для меня очень важно, и я желаю нам всем лучших времен и мира», — считает дипломат.

Напомним, в сентябре 2024 года Андреа Викторин была назначена временным поверенным в делах Германии в Беларуси.

До этого она работала в Минске как глава делегации ЕС с 2015 по 2019 год и как постоянный представитель посольства Германии с 2000 по 2003 год.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней
Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль
Америка возвращается в игру
Америка возвращается в игру Петр Олещук
Шанс для Украины
Шанс для Украины Виталий Портников