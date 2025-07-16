Россию охватила вспышка менингита 2 16.07.2025, 14:09

1,436

Лидер по количеству заражений — Москва.

В России с начала года выявили 1266 заболевших менингитом — вдвое больше, чем за весь 2024 год, когда было зафиксировано 600 случаев, сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов на совещании в Госдуме. Речь идет о пациентах с генерализованными формами менингококковой инфекции А, В и С, затрагивающими значительную часть нервной системы. Среди заболевших 948 взрослых и 318 детей. Лидером по количеству зараженных остается Москва: на нее приходится более 50% зарегистрированных случаев менингита.

По данным главного детского инфекциониста ЦАО столицы Алексея Ртищева, «в последние три года перекос среди заболевших идет в сторону взрослого населения, это происходит за счет трудовых мигрантов». Около 60% заразившихся — приехавшие на заработки иностранцы, подтвердила замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Менингококковая инфекция поражает нервную систему и внутренние органы — сердце, печень, легкие и суставы, часто приводя к смерти. По словам Чуланова, летальность среди взрослого населения уже достигла 16%, а для людей старше 60 этот показатель превышает 30%. «Каждый десятый заболевший менингитом погибает, а каждый пятый выживший остается инвалидом», — отметил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Эксперты связывают всплеск инфекции с низким охватом вакцинации. В Национальный календарь прививок она не входит, а значит, не делается бесплатно. В отдельных регионах, в том числе в Москве, вакцинация от менингита проводится по эпидемиологическим показаниям в случае вспышки. Также в столице с 2021 года от этой болезни обязательно прививают детей. Это позволило сократить их долю среди заразившихся до 15%. Специалисты предлагают расширить программу вакцинации, включив в нее школьников, студентов и мигрантов.

В 2024 году от менингита в России умерли 15% заболевших, а в 2023-м — 19%, рассказал президент Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Юрий Лобзин. Он отметил, что менингококковая инфекция «выше всех по летальности среди всех вакциноуправляемых болезней», в том числе «несопоставима с гриппом и ковидом», от которых умирают 0,5–2,5% пациентов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com