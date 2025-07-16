Foreign Affairs: Скрытые детали политики Трампа по Украине 16.07.2025, 14:25

Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Европа согласилась оплатить поставки вооружения.

Заявленный президентом США Дональдом Трампом поворот в политике по Украине вызвал немалый резонанс, но, по мнению экспертов, за громкими словами стоит мало конкретики, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Европа согласилась оплатить поставки вооружения для Украины, но детали — сроки, количество и типы оружия — остаются неясными.

По словам Трампа, США отправят Украине системы ПВО Patriot, которые оплатят европейцы. Однако, как отметил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, у новой стратегии отсутствует четкая цель. «Президент даже не говорит, чего он добивается от России. Просто набор разрозненных заявлений», — заявил он.

Более того, Трамп предложил 50-дневный «льготный» период для России перед введением возможных «серьезных тарифов». Это вызвало недоумение — Москва уже не раз игнорировала ультиматумы и соглашения о прекращении огня. На фоне угроз, российские рынки, напротив, продемонстрировали рост: укрепился рубль и вырос индекс Мосбиржи. Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал спокойно: «Мы уже все это проходили».

Эксперты отмечают, что предложенные меры — скорее уступка изоляционистам внутри США, чем реальное давление на Кремль. Тем временем Украина все еще не получила гарантий объемов поставок вооружения — в том числе дефицитных ракет для Patriot. Отсутствие четкой стратегии в Белом доме лишь усиливает тревогу в Киеве и среди союзников по НАТО.

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