Оуэн Купер стал самым молодым номинантом «Эмми» 16.07.2025, 14:43

1,310

Оуэн Купер

Актеру всего 15 лет.

Британский актер Оуэн Купер, звезда нашумевшего сериала Netflix «Переходный возраст», стал самым молодым номинантом в истории премии «Эмми» пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Он побил рекорд Скотта Джакоби, которому было 16 лет, когда тот получил номинацию в 1972 году.

Для Купера роль в «Переходном возрасте» стала актерским дебютом. Он сыграл 13-летнего Джейми Миллера, подростка, задержанного полицией по подозрению в убийстве. Режиссером драмы выступил Филип Барантини, а партнером по съемочной площадке стал известный актер Стивен Грэм, сравнивший Купера с молодым Робертом Де Ниро.

В борьбе за награду Куперу предстоит конкурировать с актерами Эшли Уолтерсом, Хавьером Бардемом, Биллом Кэмпом и Питером Сарсгаардом, а также Робом Делани.

Финальное голосование членов Академии пройдет с 18 по 27 августа. Церемонии вручения наград состоятся 6 и 7 сентября, а основная 77-я церемония премии «Эмми» пройдет 14 сентября и будет транслироваться в прямом эфире.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com