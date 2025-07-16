Оуэн Купер стал самым молодым номинантом «Эмми»
- 16.07.2025, 14:43
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Актеру всего 15 лет.
Британский актер Оуэн Купер, звезда нашумевшего сериала Netflix «Переходный возраст», стал самым молодым номинантом в истории премии «Эмми» пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).
Он побил рекорд Скотта Джакоби, которому было 16 лет, когда тот получил номинацию в 1972 году.
Для Купера роль в «Переходном возрасте» стала актерским дебютом. Он сыграл 13-летнего Джейми Миллера, подростка, задержанного полицией по подозрению в убийстве. Режиссером драмы выступил Филип Барантини, а партнером по съемочной площадке стал известный актер Стивен Грэм, сравнивший Купера с молодым Робертом Де Ниро.
В борьбе за награду Куперу предстоит конкурировать с актерами Эшли Уолтерсом, Хавьером Бардемом, Биллом Кэмпом и Питером Сарсгаардом, а также Робом Делани.
Финальное голосование членов Академии пройдет с 18 по 27 августа. Церемонии вручения наград состоятся 6 и 7 сентября, а основная 77-я церемония премии «Эмми» пройдет 14 сентября и будет транслироваться в прямом эфире.