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Оуэн Купер стал самым молодым номинантом «Эмми»

  • 16.07.2025, 14:43
  • 1,310
Оуэн Купер стал самым молодым номинантом «Эмми»
Оуэн Купер

Актеру всего 15 лет.

Британский актер Оуэн Купер, звезда нашумевшего сериала Netflix «Переходный возраст», стал самым молодым номинантом в истории премии «Эмми» пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Он побил рекорд Скотта Джакоби, которому было 16 лет, когда тот получил номинацию в 1972 году.

Для Купера роль в «Переходном возрасте» стала актерским дебютом. Он сыграл 13-летнего Джейми Миллера, подростка, задержанного полицией по подозрению в убийстве. Режиссером драмы выступил Филип Барантини, а партнером по съемочной площадке стал известный актер Стивен Грэм, сравнивший Купера с молодым Робертом Де Ниро.

В борьбе за награду Куперу предстоит конкурировать с актерами Эшли Уолтерсом, Хавьером Бардемом, Биллом Кэмпом и Питером Сарсгаардом, а также Робом Делани.

Финальное голосование членов Академии пройдет с 18 по 27 августа. Церемонии вручения наград состоятся 6 и 7 сентября, а основная 77-я церемония премии «Эмми» пройдет 14 сентября и будет транслироваться в прямом эфире.

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