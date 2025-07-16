«Теперь только через весы буду покупать!» 7 16.07.2025, 14:56

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Белоруска проверила, сколько молока на самом деле содержится в пачке шкловского производителя.

В TikTok появилось видео, автор которого пожаловалась на недовес молока от одного из старейших молочных предприятий молокоперерабатывающей отрасли Могилевской области — Шкловского маслодельного завода. У зрителей возникли вопросы, причем не только к производителю, но и к самому автору ролика, пишет «Телеграф».

По словам автора видео, как-то вернувшись из магазина она решила проверить, сколько молока на самом деле содержится в пачке шкловского производителя, который недавно, как и многие другие предприятия, урезал объем стандартной пачки с 1 литра до 0,9 литра. По словам женщины, она «ощутила недовес», просто взяв пачку в руки и решила перепроверить, записав при этом свои замеры на камеру.

Женщина для начала взвесила пакет молока и весы показали 784 грамма вместо ожидаемых 900 граммов или около того.

Общепринятым стандартом соотношения веса и объема для цельного молока считается следующее: 1 литр молока = 1,030 кг, то есть взвесив пачку объемом 900 мл вес должен быть даже чуть больше 900 гр.

Удивившись полученной цифре, она измерила объем молока с помощью полулитрового мерного стаканчика и получила, по ее словам, недовес в 120 мл. В довершение ко всему автор ролика пожаловалась и на вкусовые качества молоко, которые, по ее словам «уже не те».

Многие комментаторы возмутились такому существенному недовесу. По словам некоторых, допустимой разбежкой для крупных производителей является +/-10 гр, но недовес в десятую часть объема большинство посчитало недопустимым и начал высказывать предположения, куда девался недолитый объем. Кто-то в шутку предположил, что молоко «испарилось», кто-то — что так проявляются бессмертный принцип, озвученный еще Брежневым, что «экономика должна быть экономной», кто-то выдвинул версию о том, что на производстве снова уменьшили объем, но продолжили использовать старые пакеты, забыв исправить объем на актуальные, кто-то и вовсе обвинил производителя в мошенничестве.

Впрочем, нашлись и те, у кого вопросы возникли к самому автору ролика. Некоторых не устроило то, как женщина сняла свой ролик, заподозрив некие закадровые «махинации».

«Фокус для детей. При установлении объема пакет пропадает из камеры в первый раз. При взвешивании пропадает второй раз. Вкус на расстоянии я не понял. Снимите с нормального ракурса одним махом», — попросил один из комментаторов.

«Обычно на молокозаводах фасуют даже больше чуть-чуть, чтоб исключить недовес. Возможно, вам просто попался неудачный пакет», — предположил другой.

Чтобы исключить оба варианта, женщина сняла еще один ролик. По ее словам, она специально сходила в магазин за новой пачкой и попыталась снять процесс замеров одним дублем (правда, часть пачки при этом все равно не попадает в кадр). На этот раз пачку она не взвешивала, а измерила только объем. Во втором случае недовес оказался не столь внушительным: если верить показателям мерного стаканчика, в пачке было порядка 850 гр молока.

Кстати, правильность показаний самого мерного стаканчика (и кухонных весов) у некоторых зрителей также не вызвала доверия.

«У меня такой же стакан, это он не правильно показывает», — категорично заявил один из зрителей.

На это женщина показала (правда, в формате фото) для сравнения замеры пакета с молоком другого производителя.

«Пакет молока «Бабушкина крынка» — 925 гр, Шкловское — 784 гр, разбежка большая, неважно как правильно, литры, граммы, плотность, но факт на лицо!» — настаивала автор роликов.

Между тем, один из зрителей, который, по его словам, сам работает на молокозаводе, призвал не искать в ситуации каких-то системных подвохов, а предположил обычную халатность оператора на предприятии.

«Могу сказать одно — это косяк оператора разливочной машины. Не установил дозирование в пакет, вот и все дела», — заявил комментатор.

«Разрешается по нормам недовес или перевес. Если бы был перевес, вы бы даже ролик поленились бы снять, а тут на тебе — серия «Санта-Барбары», — отметил другой.

«Короче, теперь через весы буду покупать!!» — резюмировал обсуждение третий.

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