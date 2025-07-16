Появились новые фото секретной ядерной базы в Осиповичах 3 16.07.2025, 15:21

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Ее строят россияне.

Россия усиливает свою ядерную инфраструктуру на фоне продолжающегося конфликта в Украине и роста напряженности с Западом. Согласно спутниковым снимкам Planet Labs, полученным Business Insider, масштабное строительство идет на пяти секретных ядерных объектах, один из которых в Беларуси.

Приблизительно в 8 км к востоку от Осиповичей расположена 1405-я база боеприпасов, где, согласно анализу фото, в 2025 году появился новый, огороженный трехслойным забором участок с высоким уровнем безопасности.

В его северо-восточном углу теперь стоит хранилище, вероятно предназначенное для тактических ядерных зарядов. Вход на этот участок закрыт от спутников, что свидетельствует о повышенной секретности.

Аналитик Ганс Кристенсен из Федерации американских ученых также отметил строительство площадки разгрузки и новой дороги, которая может соединить базу с железной дорогой. Такой транспортный узел имеет ключевое значение для перевозки ядерных боеголовок, которые Россия, как правило, транспортирует не по воздуху, а по железной дороге.

В Осиповичах, по данным расследователей, существует еще одна база, там размещены пусковые установки «Искандер». Они способны запускать ракеты с ядерными зарядами на расстояние до 500 км. По словам Кристенсена, гараж для этих установок был построен, когда Россия передала «Искандеры» Беларуси в конце 2022 года.

К середине 2025 года база значительно расширилась: появились новые здания и хранилища, а на снимках видны следы колес тяжелых транспортных средств, что свидетельствует об активном использовании.

Несмотря на инфраструктурную готовность, эксперты считают, что сами ядерные заряды пока находятся на территории России, например, в Брянске. Они могут быть доставлены на белорусскую территорию при необходимости. По оценкам, главное предназначение этих сооружений — готовить для РФ возможность оперативного развертывания тактических ядерных вооружений в Беларуси.

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