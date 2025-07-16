The Atlantic: США могут изменить ход боевых действий в Украине

The Atlantic: США могут изменить ход боевых действий в Украине1
- 16.07.2025, 15:22
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Путину нужно дать понять, что он не сможет победить.
После встречи с генсеком НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о планах продажи оружия, включая системы ПВО Patriot, странам НАТО для передачи Украине. Также он пообещал ввести вторичные пошлины в 100% на Россию, если Путин не согласится на перемирие в течение 50 дней, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).
Этот шаг означает смену стратегии США по Украине, хотя детали пока неясны. Ранее администрация Трампа предлагала мирный план, выгодный России, но он был отвергнут Кремлем. Путин стремится к контролю над Украиной, ограничению ее вооруженных сил и установлению лояльного правительства.
Для изменения ситуации на поле боя Трампу необходимо преодолеть сопротивление внутри Пентагона и создать узконаправленную команду с реальными полномочиями, которая будет работать под его непосредственным контролем. В прошлом Белый дом оказывал ключевую поддержку Украине, помогая решать проблемы с поставками и координировать международную помощь, включая закупку артиллерийских боеприпасов и передачу систем ПВО.
Текущая цель — убедить Путина, что военных успехов добиться не получится, а война будет продолжаться до тех пор, пока он не изменит свои максималистские требования. Продажа европейским странам оружия для передачи Украине — лишь часть общей стратегии, которая должна ослабить Россию и укрепить позицию Украины на переговорах.
Трамп может также наладить сотрудничество с Южной Кореей для поставок боеприпасов и способствовать развитию украинских дронов совместно с США. Одновременно стоит усилить санкции и обеспечить их исполнение.
Хотя мирное соглашение не грядет немедленно, активная поддержка Украины со стороны США может приблизить его, заставив Кремль отказаться от нереалистичных требований и завершить войну.