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Иностранец хотел вылететь из Минска по распечатанному на принтере паспорту

  • 16.07.2025, 16:10
Иностранец хотел вылететь из Минска по распечатанному на принтере паспорту

Он неспроста использовал такой «документ».

Утром 15 июля иностранец пытался вылететь из Минска в Стамбул. На пограничном контроле он предъявил подозрительный паспорт. Выяснилось, что он неспроста использовал такой «документ»

Погранконтроль мужчина проходил ранним утром, планировал полететь в Стамбул. Сотруднице он предъявил паспорт гражданина России 1993 года рождения. Спецпроверка показала, что все страницы документа напечатаны на обычном принтере.

«Кроме того, в ходе разбирательства установлено, что иностранец неслучайно пытался вылететь в Турцию по поддельному паспорту: он находится в межгосударственном розыске за кражу и дачу взятки», — сообщили в ГПК.

Мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома.

За попытку незаконного пересечения границы нарушителю грозит штраф до 4200 рублей (100 базовых величин). Кроме того, за подделку документа предусмотрена уголовная ответственность — ограничение свободы на срок до двух лет.

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