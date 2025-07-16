Стой, раз, два!

Почему тормозит белорусская экономика.

По итогам первого полугодия у Белстата есть для нас две новости. Одна, как водится, хорошая, а другая лучше бы вообще не водилась. Хорошая заключается в том, что за июнь запасы непроданной продукции на складах почти не изменились. Но случилось это не потому, что продавать стали больше, а потому, что производить стали намного меньше, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Белорусская экономика уверенно тормозит с конца прошлого года. Еще в декабре годовой прирост ВВП был выше всех ожиданий и составил 4%. Но уже с января экономика перестала оправдывать ожидания. За первый месяц год она выросла на 3,7%, к июню темп роста замедлился до 2,5%, а по итогам шести месяцев притормозил до 2,1%.

И это, конечно, совсем не то, чего власти ждали от своей экономики. Потому что по официальным прогнозам темпы экономического роста в этом году должны быть по крайней мере в два раза выше. Но реальность оказалась хуже пессимистических прогнозов. По крайней мере, умеренно пессимистических, которые предрекали прирост ВВП в диапазоне 2-3%. И пока все идет к тому, что даже пессимисты могут быть посрамлены.

Главный драйвер белорусского экономического роста, промышленность, превратилась в главный тормоз. За шесть месяцев промышленное производство выросло всего на 0,3%. Но сомнительные десятые доли процента – следствие статистической инерции. Когда в первые месяцы года белорусская промышленность производила гораздо больше, чем могла продать.

В результате складские запасы превысили 80% от месячного объема производства. И поскольку найти им полезное применение не получается, белорусские заводы с конца весны начали снижать производство.

Складские запасы от этого расти почти перестали, но показатели сильно испортились. И сильнее всего показатели испортились в обрабатывающей промышленности, где рост за шесть месяцев составил символическую одну десятую процента. Причем, судя по данным региональной статистики, среди особенно пострадавших оказалась белорусская нефтепереработка и все, что с ней связано.

В Витебской области, где расположен завод Нафтан, промышленное производство сократилось на 2,8%. Мозырский НПЗ обвалил промпроизводство целой Гомельской области на 3,1%.

Впрочем, у других предприятий, дела были ненамного лучше. Так что за май промышленное производство сократилось на один процент, а в июне уменьшилось уже на 3,2%.

У сельского хозяйства подхватить эстафетную палочку не получилось. За шесть месяцев сельхозпроизводство сократилось на 2,7%, а в июне так вообще упало почти на восемь. Хотя тут можно по крайней мере пенять на неблагоприятные погодные условия. Белорусскую продовольственную безопасность подрывали то снег, то дожди, так что уборочная кампания началась чуть ли не на месяцев позже, чем год назад. И, судя по состоянию текущих погодных условий, никакими рекордами эта уборочная кампания не закончится.

Но если в одном месте, или даже во многих местах, все совсем плохо, то где-нибудь же обязательно должно быть хорошо. И ведь так оно и есть. Зарабатывать у белорусской экономики в этом году получается не очень. Зато тратить – со всем своим удовольствием.

Розничный товарооборот вырос на 9%. Не очень большой сюрприз, учитывая, что людей в стране не хватает, поэтому рост доходов сильно опережает темпы экономического роста.

Инвестиции в Беларуси за шесть месяцев увеличились на 14%, а строительство – на девять с половиной. То есть, четкая, понятная со времен Петра Прокоповича схема: сами себе дали денег, и сами потом эти деньги забетонировали. Польза от этой схемы сомнительна, но зато показатели сразу всем очевидны.

И именно эти показатели позволили поддерживать темп роста ВВП на его теперешнем, пускай даже и очень скромном уровне. Правда, рост расходов при снижении производства плохо сказывается на финансовой стабильности. Так что пока все идет к тому, что у белорусской экономики может не остаться ни стабильности, ни роста.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com