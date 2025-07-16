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NYT: Сколько военной помощи США предоставили Украине?

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  • 16.07.2025, 16:32
  • 1,458
NYT: Сколько военной помощи США предоставили Украине?

Часть выделенных средств остается неиспользованной.

С 2014 года США оказывают Украине военную поддержку, которая значительно усилилась после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. С тех пор администрация бывшего президента США Джо Байдена направила Украине вооружения на сумму $33,8 млрд из запасов Пентагона и еще $33,2 млрд — на закупку вооружений у американских оборонных компаний, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Существует несколько форм военной помощи. Самая оперативная — так называемая «президентская директива о выводе запасов», позволяющая передавать оружие непосредственно из арсеналов Пентагона. Более долгосрочная программа — Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), в рамках которой Киев закупает вооружения у американских компаний. Недавно президент США Дональд Трамп предложил третью схему: продажа оружия союзникам по НАТО с последующей передачей Украине.

США поставили Украине системы ПВО, танки, артиллерию, боеприпасы, бронетехнику и другое вооружение. При этом Киев продолжает использовать советскую технику. Чтобы решить эту проблему, США координировали международную коалицию из 50 стран, но после возвращения Трампа к власти эту роль передали Великобритании.

Самым острым остается дефицит средств ПВО. Украина уже получила несколько систем Patriot и модернизированные системы HAWK, а также комплексы FrankenSAM, способные запускать американские ракеты с советских платформ.

США также предоставляют гуманитарную помощь: медоборудование, комплекты первой помощи и средства для разминирования.

По данным Госдепартамента, с 2014 по 2021 год США выделили около $1 млрд на военное обучение и оснащение украинских сил.

Сейчас часть выделенных средств остается неиспользованной, и новая администрация США пока не представила ясную стратегию дальнейшей помощи.

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