NYT: Сколько военной помощи США предоставили Украине? 1 16.07.2025, 16:32

1,458

Часть выделенных средств остается неиспользованной.

С 2014 года США оказывают Украине военную поддержку, которая значительно усилилась после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. С тех пор администрация бывшего президента США Джо Байдена направила Украине вооружения на сумму $33,8 млрд из запасов Пентагона и еще $33,2 млрд — на закупку вооружений у американских оборонных компаний, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Существует несколько форм военной помощи. Самая оперативная — так называемая «президентская директива о выводе запасов», позволяющая передавать оружие непосредственно из арсеналов Пентагона. Более долгосрочная программа — Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), в рамках которой Киев закупает вооружения у американских компаний. Недавно президент США Дональд Трамп предложил третью схему: продажа оружия союзникам по НАТО с последующей передачей Украине.

США поставили Украине системы ПВО, танки, артиллерию, боеприпасы, бронетехнику и другое вооружение. При этом Киев продолжает использовать советскую технику. Чтобы решить эту проблему, США координировали международную коалицию из 50 стран, но после возвращения Трампа к власти эту роль передали Великобритании.

Самым острым остается дефицит средств ПВО. Украина уже получила несколько систем Patriot и модернизированные системы HAWK, а также комплексы FrankenSAM, способные запускать американские ракеты с советских платформ.

США также предоставляют гуманитарную помощь: медоборудование, комплекты первой помощи и средства для разминирования.

По данным Госдепартамента, с 2014 по 2021 год США выделили около $1 млрд на военное обучение и оснащение украинских сил.

Сейчас часть выделенных средств остается неиспользованной, и новая администрация США пока не представила ясную стратегию дальнейшей помощи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com