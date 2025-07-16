Верховная Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Шмыгаля
- 16.07.2025, 16:44
За соответствующее решение проголосовал 261 депутат.
Сегодня, 16 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение с должности премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительства. Об этом сообщает корреспондент unian.net, ссылаясь на YouTube-трансляцию народного депутата Ярослава Железняка.
За соответствующее решение проголосовали 261 депутат.
Как отметил нардеп Железняк, сейчас все министры будут исполняющими обязанности «и.о.». А завтра должны назначить нового премьер-министра.
Также перед началом голосования Денис Шмыгаль выступил с речью. Он поблагодарил воинов, всех украинцев и украинок, которые держат фронт, президента, команду кабинета министров, руководителей министерств и ведомств, народных депутатов, украинский бизнес, а также международных партнеров.
«Передаем страну с сохраненной финансовой стабильностью, достаточной ресурсной базой и стопроцентным выполнением всех наших обязательств», — сказал Шмыгаль.
Отметим, что премьер-министр Денис Шмыгаль возглавлял правительство более пяти лет. Это самый длительный срок среди премьер-министров Украины.