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Литва сбила залетевший из Беларуси дрон

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  • 16.07.2025, 17:11
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Литва сбила залетевший из Беларуси дрон
Фото: VSAT

Патрульные применили средство перехвата БПЛА.

Литовские пограничники сбили небольшой беспилотный аппарат, который залетел на территорию страны из Беларуси.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба страны (VSAT), передает LRT.

С помощью антидронового оборудования пограничники в Шальчининкском районе Литвы сбили небольшой беспилотный аппарат, который влетел из Беларуси. По данным VSAT, такие беспилотники используются контрабандистами.

В ночь на среду, 16 июля, сотрудники пограничного поста Трибонис услышали звук, характерный для летательного аппарата, вблизи границы с Беларусью в Шальчининкском районе. Одновременно они заметили небольшой беспилотный аппарат, летевший от границы с Беларусью в сторону территории Литвы.

Патрульные VSAT применили средство перехвата беспилотных летательных аппаратов. Объект, на который было применено средство, начал вращаться на значительной высоте, затем перевернулся в воздухе и упал.

Пограничники нашли разбитый БПЛА, оснащенный GPS-устройством, примерно в 4 км от границы.

Фото: VSAT
Фото: VSAT
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