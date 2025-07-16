Financial Times: Политикам пора преодолеть страх перед технологиями 16.07.2025, 17:19

Пора принимать решения в сфере ИИ.

Технологии и искусственный интеллект все чаще становятся темой новостных заголовков, однако политическое внимание к ним остается удивительно скромным. Несмотря на влияние технологий на экономику, безопасность, образование и здравоохранение, они редко входят в число главных приоритетов избирателей. Политики, в свою очередь, часто избегают этой темы из-за неуверенности в своей технической грамотности, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

После слушаний с участием американского медиамагната Марка Цукерберга в Конгрессе США в 2018 году СМИ сосредоточились не столько на проблемах конфиденциальности данных, сколько на технологической неграмотности сенаторов. Это закрепило в сознании политиков страх быть осмеянными за незнание терминов и технических нюансов.

Однако эта установка ошибочна. Политики не обязаны быть инженерами, чтобы заниматься регулированием технологий. Точно так же они не обязаны иметь медицинское образование, чтобы устанавливать стандарты здравоохранения, или научные степени, чтобы разрабатывать экологическую политику. Их задача — представлять интересы граждан и принимать решения, основанные на общественных ценностях.

Тем более что многие технологические вопросы являются моральными. Допустимо ли, чтобы ИИ принимал медицинские решения? Какой уровень цифрового надзора приемлем? Кто несет ответственность за влияние алгоритмов соцсетей на подростков?

Чтобы технологии служили обществу, а не только интересам корпораций, необходимо включить их в политическую повестку. Политики должны чувствовать уверенность в обсуждении этих тем, а общество — активно участвовать в формировании будущего. Технологии слишком важны, чтобы оставлять их на усмотрение только инженеров и техногигантов.

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