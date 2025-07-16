В Беларуси ввели пенсионные изменения 16.07.2025, 17:21

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Кого они затронут.

В Беларуси ввели пенсионные изменения. Одно из них касается выплат этих денег тем, кто отбывает заключение. В Минтруда пояснили, в чем конкретно заключается новшество. К слову, сам закон с изменениями пока не опубликован.

«Это изменения, которые направлены на упрощение администрирования выплаты пенсий таким лицам. Сегодня по законодательству удержание стоимости содержания из пенсий осуществляется нашими пенсионными органами, — рассказала начальник главного управления пенсионного обеспечения Минтруда Елена Гоморова. — То есть человеку на счет в места лишения свободы шла сумма пенсии за минусом стоимости содержания. Все другие удержания производили исправительно-трудовые учреждения».

В ведомстве уточнили, что с 1 октября этого года появится изменение — «вся сумма трудовой пенсии гражданину, находящемуся в местах лишения свободы, будет перечисляться в исправительно-трудовое учреждение».

«И именно это учреждение будет производить все соответствующие удержания — стоимость содержания, алиментные обязательства, если они есть, и другие обязательства, если они имеются, по тем же исполнительным листам. И уже оставшаяся сумма с учетом минимальных гарантий будет зачисляться человеку на счет. Тем самым упрощено администрирование», — уточнила Елена Гоморова.

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