Лукашенко назначил младшему сыну повышенную стипендию
- 16.07.2025, 17:35
Размер такой стипендии составляет 229,07 рубля.
Николай Лукашенко продолжит получать специальную стипендию. Так решил его отец.
Александр Лукашенко подписал распоряжение №106рп от 15 июля, которым утверждает решение специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Согласно этому решению назначаются специальные стипендии на второй семестр 2024/2025 учебного года. Размер такой стипендии составляет 229,07 рубля. Получит ее и студент третьего курса БГУ Николай Лукашенко.
Кстати, Лукашенко-младший получает такую стипендию регулярно после своего поступления в БГУ.