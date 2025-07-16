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Лукашенко назначил младшему сыну повышенную стипендию

  • 16.07.2025, 17:35
Лукашенко назначил младшему сыну повышенную стипендию
Николай Лукашенко

Размер такой стипендии составляет 229,07 рубля.

Николай Лукашенко продолжит получать специальную стипендию. Так решил его отец.

Александр Лукашенко подписал распоряжение №106рп от 15 июля, которым утверждает решение специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Согласно этому решению назначаются специальные стипендии на второй семестр 2024/2025 учебного года. Размер такой стипендии составляет 229,07 рубля. Получит ее и студент третьего курса БГУ Николай Лукашенко.

Кстати, Лукашенко-младший получает такую стипендию регулярно после своего поступления в БГУ.

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