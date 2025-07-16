Международный уголовный суд попросили выдать ордера на арест Набиуллиной

Международный уголовный суд попросили выдать ордера на арест Набиуллиной1
- 16.07.2025, 17:42
Глава Центрабанка РФ также виновна в военных преступлениях.
В Международный уголовный суд в Гааге, расследующий военные преступления России в Украине, поступило заявление о выдаче ордеров на арест ключевых чиновников экономической команды Владимира Путина — главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова.
Как сообщает Financial Times, с ходатайством в МУС, который уже выдал ордера на самого Путина, уполномоченную по правам детей Марии Львовой-Беловой и четырех высокопоставленных российских генералов, обратилась НКО LexCollective, а в его подготовке участвовали организации гражданского общества B4Ukraine и Украинская юридическая консультативная группа.
Авторы заявления призывают МУС расширить расследование российских преступлений в том числе на финансовую систему, которая используется для установления контроля над захваченными территориями.
В заявлении названы три российских банка — оборонный ПСБ, банк МРБ и ЦМРБанк. В них жителям Донбасса и других оккупированных территорий было предложено открыть счета, после того как новые «власти» запретили хождение украинской гривны и вынудили людей конвертировать деньги в рубли.
Однако чтобы открыть счета, люди были вынуждены принять гражданство РФ, говорится в заявлении. Авторы документа полагают, что это противоречит международному праву, поскольку для получения базовых услуг требуется «принести присягу» России».
Они призывают МУС принять меры против Силуанова, 14 лет возглавляющего российский Минфин, а также Набиуллиной, которая которая с 2013 года руководит ЦБ, в том числе в связи с их деятельности по финансированию войны и оккупации украинских регионов.
Если МУС даст заявлению ход, это будет первый случай международного суда над ответственными за экономику чиновниками с Нюрнбергского трибунала, отмечает Фредерика д’Алессандро, эксперт по международному праву из Оксфорда. В Нюрнберге судили Ялмара Шахта — рейхсминистра экономики в правительстве Адольфа Гитлера и президента Рейхсбанка, который, впрочем, был полностью оправдан.