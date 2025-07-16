Какая погода ждет белорусов завтра 1 16.07.2025, 17:53

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Захватите с собой зонтик.

В четверг, 17 июля, в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Ночью местами, а по юго-востоку — во многих районах, утром и днем — на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При грозах местами прогнозируются сильные ливни. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер будет переменных направлений умеренный, при грозах — порывистый. Днем местами ожидается шквалистое усиление ветра до сильного порывистого — 15-20 метров в секунду. В Минске прогнозируется гроза. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Термометры ночью покажут 12-18 градусов тепла, местами будет 10-11 выше нуля. Днем воздух прогреется до +21...+27 градусов.

18-19 июля погодные условия будет определять циклон с центром над территорией Беларуси. Поэтому ожидается облачная с прояснениями погода. По всей стране прогнозируются дожди, иногда — сильные. В пятницу возможен град. Ветер будет порывистый, в отдельных районах — сильный порывистый. Днем ожидается 18-25 градусов со знаком «плюс».

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