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Как правильно давать обратную связь?

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  • 16.07.2025, 18:04
Как правильно давать обратную связь?

Эффект зависит от содержания, времени, доверия и обстоятельств.

Обратная связь — мощный инструмент, который может как укрепить отношения, так и разрушить их. Исследования показывают: более трети попыток дать обратную связь приводят к ухудшению результатов. Причина часто в том, как и когда она дана, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты из Гарвардского переговорного проекта выделяют три главных «триггера» отказа от обратной связи:

Истина — мы с ней не согласны.

Отношения — мы не доверяем источнику.

Идентичность — затрагивает наше представление о себе.

Чтобы обратная связь была принята, важно задавать тон с заботой и любопытством, а не с осуждением. Начните разговор с фразы вроде: «Я заметил одну вещь, и хотел бы обсудить ее с тобой. Думаю, это может быть полезно для нас обоих». Говорите конкретно, без ярлыков, и оставьте пространство для ответа.

Не менее важно — разобраться в себе. Перед тем как говорить, стоит задать себе вопросы: Что я на самом деле чувствую? Я пытаюсь помочь или просто раздражен?

История одного руководителя из сферы технологий подтверждает: искренность, доверие и правильный момент делают обратную связь ценным подарком, а не поводом для конфликта.

Вывод: давайте обратную связь с ясностью, вниманием и интересом — и только тогда, когда она действительно может быть услышана.

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