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Мужчина в Минске разгромил 18 припаркованных машин

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  • 16.07.2025, 18:22
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Мужчина в Минске разгромил 18 припаркованных машин

Он бросал в машины кирпичи и тротуарную плитку.

Житель Кобрина приехал в Минск, чтобы подзаработать. Мужчина устроился дворником, но работал недолго: спустя пару месяцев его уволили за пьянку.

Домой 58-летний мужчина не поехал, вместо этого решил жить на улице и попрошайничать. Почти все прошлое лето кобринец ночевал в столичных подъездах, пишут «Минск-Новости».

Однажды он перебрал с алкоголем, и ему в голову стрельнула странная идея. Он захотел спасти водителей от аварий. Мужчина отправился на прогулку по дворам улиц Олешева, Восточной, Ломоносова и Якуба Колоса и начал крушить припаркованные машины. Логика у него была такая: люди ездят на авто и попадают в аварии, а если машины разбить, то это спасет водителей от ДТП.

Мужчина подошел к делу со всей ответственностью. Он бросал в машины кирпичи, тротуарную плитку, цветочные кашпо, бил по кузовам ногами и руками, вырывал с газонов штыри с табличками, а после бил ими по транспортным средствам, выламывал зеркала, а в один из автомобилей швырнул самокат.

Всего кобринец успел повредить 18 машин и нанес ущерб на 28,5 тысячи рублей.

Суд «благородный» посыл мужчины не оценил и назначил ему три года колонии усиленного режима, а также принудительное лечение от алкоголизма. Еще ему придется как-то компенсировать потери владельцам автомобилей.

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