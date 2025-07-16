В кортеже Путина заметили скорую помощь 9 16.07.2025, 18:25

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Здоровье главы Кремля ухудшилось?

В официальный кортеж Путина, который в среду прибыл с визитом в Челябинскую область, включили машину «скорой помощи». Видео с проезжающими через перекресток улиц Советская и Гагарина в Магнитогорске автомобилями сопровождения главы Кремля опубликовал телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, которая датирована 16 июля, кортеж включал около 17 машин и автомобиль «скорой» в характерной желто-красной расцветке, которые сопровождали экипажи ГИБДД. Фотографии в онлайн-картах подтверждают, что кортеж попал в объективы камер именно в Магнитогорске.

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