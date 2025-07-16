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В деревне на Брестчине открылся ларек без продавцов

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  • 16.07.2025, 18:33
В деревне на Брестчине открылся ларек без продавцов

Сам набираешь, взвешиваешь и расплачиваешься.

Одна из активных пользовательниц TikTok поделилась видео, в котором рассказала о необычном павильоне в деревне Ракитно Лунинецкого района на Брестчине. Суть торговой точки в том, что она работает по принципу касс самообслуживания: набираешь, взвешиваешь, расплачиваешься. Правда, ни охраны, ни продавца или контролера здесь нет, пишет smartpress.by.

На ролике видно, как девушка проходит внутрь небольшого павильона с надписью «Самообслуживание». Здесь владелец разместил в коробках овощи — капусту, свеклу, помидоры, морковь, огурцы и др.

После того, как покупатель наберет необходимое количество, ему нужно пройти к весам, которые стоят неподалеку. Оплатить, судя по всему, можно через систему ЕРИП, однако на столе стоит коробка с надписью «Сдачу возьмите здесь». То есть, по логике, если нет карты, но есть наличные, их нужно положить туда же.

«Это что-то наподобие касс самообслуживания в торговых центрах, но построено на человеческой честности. Если честно, такое я видела в первый раз», — отметила автор ролика.

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