Зеленский: Байден не смог положить конец этой войне, а Трамп — сможет

Зеленский: Байден не смог положить конец этой войне, а Трамп — сможет2
- 16.07.2025, 18:52
Для Украины появилось окно возможностей.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент Джо Байден не смог завершить войну, начатую Россией против Украины, тогда как, по его мнению, Дональд Трамп может это сделать.
Об этом президент Украины заявил в интервью Newsmax.
Зеленский обратил внимание на различия в подходах действующего и бывшего американских президентов к войне.
«Президент Трамп дает [российскому диктатору Владимиру] Путину шанс положить конец этой войне», — сказал президент.
Глава государства отметил, что не намерен критиковать президентов и благодарен за поддержку Украины в войне с РФ.
«Я очень хочу верить, что (Трамп — ред.) дал (Путину — ред.) это окно возможностей», — сказал Зеленский.