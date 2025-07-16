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Белоруска с помощью народных методов вырастила гигантскую клубнику

  • 16.07.2025, 19:07
Белоруска с помощью народных методов вырастила гигантскую клубнику

Аж 173.5 грамма.

Белоруска Тамара Селецкая вырастила гигантскую клубнику весом аж 173.5 грамма. Садовод-любитель рассказала, что при выращивании этой ягоды использовала народные методы.

«Во время посадки клубники в лунки кладу цветы бархатцев. Их запах отпугивает вредителей и питает корневую систему. Еще один секрет: после весенних заморозков, когда моя клубника плохо развивалась, я подкормила ее раствором молока, воды и дрожжей. Результат меня удивил. Одна ягода выросла весом 173.5 грамма», — сказала Тамара Селецкая.

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