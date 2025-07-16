Белорусский хоккеист «Вашингтона» Протас: Я люблю большой теннис 4 16.07.2025, 19:43

Илья Протас

Нападающий мечтает познакомиться с Азаренко и Соболенко.

— Я люблю большой теннис, за что спасибо маме. В детстве мы часто смотрели теннис вместе, и сейчас с удовольствием это делаю.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас рассказал о том, с кем из известных белорусских спортсменов он хотел бы познакомиться.

Деталями своих увлечений игрок поделился с BetNews.

По словам Илья, его любимый спорт вне хоккея – теннис. И больше всего он хочет познакомиться с нашими звездами этой игры.

«Я люблю большой теннис, за что спасибо маме. В детстве мы часто смотрели теннис вместе, и сейчас с удовольствием это делаю. Поэтому было бы круто познакомиться с Викторией Азаренко и Ариной Соболенко», – рассказал Илья Протас.

Однако хоккей часто мешает увлечению нападающего. Протас не всегда успевает даже посмотреть игры на больших турнирах.

«К сожалению, из-за участия в кэмпе «Вашингтона» и перелетов не удалось посмотреть их матчи на Уимблдоне», – добавил форвард.

При этом, даже несмотря на невозможность посмотреть турнир Большого шлема, Илья оказался очень информированным о соревнованиях.

«Конечно, я следил за результатами. Знаю, что Соболенко проиграла в полуфинале Аманде Анисимовой, которая потом проиграла финал Иге Свентек под ноль. Интересно получилось. Но, думаю, у Арины все большие победы впереди», – закончил свою мысль Протас.

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