Доллар упал на планах Трампа уволить главу ФРС
- 16.07.2025, 19:59
- 1,130
Золото, напротив, прибавляет в цене.
Индекс доллара (DXY) в 18:31 по Минску упал на минимуме на 0,94%, до 97,71 пункта. К 18:42 по Минску снижение замедлилось до 0,7%, бенчмарк отскочил к 97,94 пункта.
Золото, напротив, прибавляет более 1,3% в цене.
Президент США Дональд Трамп, вероятно, в ближайшее время уволит председателя ФРС Джерома Пауэлла, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома. Трамп обсудил такой шаг с республиканцами в Конгрессе во вторник вечером 16 июля.
В то же время источник агентства говорит, что президент пока не принял окончательного решения и может передумать.
Позднее Трамп заявил, что «не планирует ничего делать» для отстранения Джерома Пауэлла, передает Bloomberg. После этого индекс доллара отыграл часть потерь. В 19:06 по Минску бенчмарк снижался на 0,29%, до 98,353 пункта.
Американские законодатели поддержали отставку главы ФРС, сообщил Bloomberg чиновник, попросивший не раскрывать его имя. Как пишет агентство, смена главы регулятора с большой вероятностью вызовет потрясение на финансовых рынках и приведет к серьезному юридическому разбирательству.
Трамп в июне пообещал «очень скоро» принять решение о преемнике Пауэлла. По данным Bloomberg, им может стать глава Минфина Скотт Бессент. В Белом доме это опровергли, а сам Бессент заявил, что имеет «лучшую работу в Вашингтоне».