Tesla показала особенную версию Model Y
- 16.07.2025, 20:03
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Компания Tesla осенью начнет продавать в Китае удлиненную Model Y L, сообщило издание CarNewsChina.
Помимо увеличенных габаритов, автомобиль получит три ряда и шесть посадочных мест. Ранее все Tesla Model Y были исключительно пятиместными.
Удлиненная Model Y на 179 мм больше традиционной версии, а колесная база длиннее на 150 мм. При этом автомобиль стал и мощнее на 12 л.с. (462 л.с. в Y L против 450 л.с. в обычной Model Y).
Официальная стоимость новой версии Tesla Model Y пока неизвестна, однако издание полагает, что она может составить около 300 тыс. юаней.
Tesla Model Y в 2024 году оказалась самым продаваемым автомобилем в Китае, всего реализовано более 480 тыс. таких машин.
Обновленную Model Y представили в начале 2025 года. Рестайлинговая модель дебютировала в Китае раньше, чем на американском рынке. Внешне кроссовер стал напоминать пикап Cybertruck, особенно форма его передних фар.