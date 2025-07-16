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Tesla показала особенную версию Model Y

  • 16.07.2025, 20:03
Tesla показала особенную версию Model Y

Фото.

Компания Tesla осенью начнет продавать в Китае удлиненную Model Y L, сообщило издание CarNewsChina.

Помимо увеличенных габаритов, автомобиль получит три ряда и шесть посадочных мест. Ранее все Tesla Model Y были исключительно пятиместными.

Удлиненная Model Y на 179 мм больше традиционной версии, а колесная база длиннее на 150 мм. При этом автомобиль стал и мощнее на 12 л.с. (462 л.с. в Y L против 450 л.с. в обычной Model Y).

Официальная стоимость новой версии Tesla Model Y пока неизвестна, однако издание полагает, что она может составить около 300 тыс. юаней.

Tesla Model Y в 2024 году оказалась самым продаваемым автомобилем в Китае, всего реализовано более 480 тыс. таких машин.

Обновленную Model Y представили в начале 2025 года. Рестайлинговая модель дебютировала в Китае раньше, чем на американском рынке. Внешне кроссовер стал напоминать пикап Cybertruck, особенно форма его передних фар.

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