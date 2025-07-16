Зеленский назначил нового министра обороны Украины

Зеленский назначил нового министра обороны Украины1
- 16.07.2025, 20:24
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Теперь кандидатуру должна одобрить Верховная рада.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о назначении министром обороны страны бывшего премьера Дениса Шмыгаля. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
Документ, как сообщил Зеленский, уже направлен в Верховную раду, которая должна одобрить или отклонить кандидатуру.
Днем 16 июля Рада утвердила отставку Шмыгаля с поста премьера, вместе с ним в полном составе ушло и правительство.
Зеленский рассказал, что управление стратегическими отраслями промышленности будет осуществляться через Министерство обороны. «Укроборонпром» возглавит Герман Сметанин.
«Задача очень конкретная и понятная. Сейчас украинского оружия на фронте, во всех наших операциях, около 40%. <...> Но нужно больше», — написал он.
Президент также отметил, что Украина должна выйти на 50% вооружения собственного производства за первые полгода работы нового правительства, нарастив выпуск оружия.