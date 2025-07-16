ЕС запланировал огромные средства для Украины на следующие семь лет 16.07.2025, 20:28

Названа сумма.

Европейский Союз в долгосрочном бюджете на 2028-2034 годы запланировал 100 миллиардов евро на поддержку Украины. Деньги будут заложены в «Украинский фонд» (Ukraine Facility).

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Мы выделяем 100 миллиардов евро для Украины», - сказала фон дер Ляйен во время презентации проекта бюджета.

Она отметила, что «Украинский фонд», из которого оказывали помощь Украине, имел 50 миллиардов евро. Но эти суммы уменьшаются.

«Эти суммы медленно, но уверенно уменьшаются, и поэтому мы предлагаем 100 миллиардов евро, чтобы снова наполнить фонд для Украины, чтобы поддержать восстановление», - пояснила она.

Стоит отметить, что решение не окончательное. После того, как проект бюджета будет обнародован, позицию по нему должны высказать Европейский парламент и Европейский совет. В целом долгосрочный бюджет планируется утвердить до конца 2027 года.

Что такое Ukraine Facility

Ukraine Facility - финансовый инструмент Европейского Союза, направленный на поддержку Украины в условиях войны и послевоенного восстановления. Программа предусматривает выделение 50 миллиардов евро для Украины на период 2024-2027 годов.

Деньги тратятся на макрофинансовую помощь, реконструкцию, реформы и модернизацию страны. Они поступают, как гранты и кредиты, а контроль за их использованием ведется через специальный механизм отчетности и оценки прогресса реформ.

ЕС профинансирует оружие для Украины

Напомним, что США и НАТО заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран. Таким образом Украина за средства Европы получит американское оружие на 10 млрд долларов.

Сделать свой вклад уже согласились несколько стран, в частности Швеция, Дания и Германия. В то же время к инициативе не присоединятся Венгрия, Чехия, Италия и Франция.

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