Сколько российских оккупантов сейчас воюет против Украины? 2 16.07.2025, 20:51

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Зеленский назвал число.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диктатор России Владимир Путин боится завершения войны РФ против Украины, поскольку не знает, что делать с мобилизованными, которые вернутся с фронта. Об этом Зеленский рассказал в интервью Newsmax, опубликованном в YouТube 16 июля.

«Путин мобилизовал 1 млн 200 тыс. человек. Больше 1 млн уже погибли или получили ранения. Сегодня на поле боя у него все еще около 1 млн 200 тыс. военных», – отметил Зеленский.

По его словам, если боевые действия завершатся, то оккупанты вернутся в РФ.

«Почему он [Путин] боится окончания войны? Почему боится прекращения огня? Одна из причин – эти люди вернутся домой. Все эти мобилизованные вернутся в Россию. И с чем они вернутся? Что с ними будет? Психологически они нестабильны. Они не воевали, чтобы защищать свои дома. Они не воевали за себя. Они вернутся другими», – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский считает, что у России до сих пор нет плана, что делать с этими мобилизованными.

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