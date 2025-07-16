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Сколько российских оккупантов сейчас воюет против Украины?

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  • 16.07.2025, 20:51
  • 6,154
Сколько российских оккупантов сейчас воюет против Украины?

Зеленский назвал число.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диктатор России Владимир Путин боится завершения войны РФ против Украины, поскольку не знает, что делать с мобилизованными, которые вернутся с фронта. Об этом Зеленский рассказал в интервью Newsmax, опубликованном в YouТube 16 июля.

«Путин мобилизовал 1 млн 200 тыс. человек. Больше 1 млн уже погибли или получили ранения. Сегодня на поле боя у него все еще около 1 млн 200 тыс. военных», – отметил Зеленский.

По его словам, если боевые действия завершатся, то оккупанты вернутся в РФ.

«Почему он [Путин] боится окончания войны? Почему боится прекращения огня? Одна из причин – эти люди вернутся домой. Все эти мобилизованные вернутся в Россию. И с чем они вернутся? Что с ними будет? Психологически они нестабильны. Они не воевали, чтобы защищать свои дома. Они не воевали за себя. Они вернутся другими», – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский считает, что у России до сих пор нет плана, что делать с этими мобилизованными.

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