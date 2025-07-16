Ямаль подписал новый контракт с «Барселоной»
- 16.07.2025, 20:57
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Самый дорогой футболист мира взял номер Месси.
Нападающий Ламин Ямаль в следующем сезоне будет выступать в «Барселоне» под 10-м номером. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.
Кроме того, 18-летний Ямаль официально подписал новый контракт с «Барселоной» до лета 2031 года.
Под 10-м номером в «Барселоне» с 2008 по 2021 год играл Лионель Месси, восьмикратных обладатель «Золотого мяча». Ямаль в прошлом сезоне играл под 19-м номером, под которым также ранее играл Месси. «Десятка» в каталонском клубе освободилась после ухода Ансу Фати в «Монако».
Ямаль — лучший молодой игрок прошедшего прошлым летом чемпионата Европы, рекордсмен Евро как самый молодой игрок и автор гола в истории турнира. Испания стала победителем того чемпионата.
В ноябре 2024 года футболист получил премию Golden Boy как лучший молодой футболист Европы. Также Ямаль является самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt — €200 млн.
В прошедшем сезоне Ямаль выиграл с «Барселоной» чемпионат и Кубок Испании. На счету футболиста было 55 матчей, 18 голов и 25 результативных передач во всех турнирах.