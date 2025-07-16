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В Минске постоялец гостиницы забыл $50 тысяч в номере под подушкой

  • 16.07.2025, 21:21
  • 2,016
В Минске постоялец гостиницы забыл $50 тысяч в номере под подушкой

Внушительную сумму обнаружила горничная.

В Минске постоялец гостиницы забыл 50 000 долларов в номере под подушкой. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Сообщается, что в минской гостинице «Звезда» горничная, которая работает на 11 этаже, заметила, что постоялец сильно волновался. После его отъезда, женщина пошла убирать номера. В момент заправки постели под подушкой она нашла пакет, в котором была крупная сумма валюты.

Горничная сообщила про находку в администрацию – удалось найти постояльца. Мужчина признался, что мужчина забыл в номере 50 000 долларов.

- По правилу, я сразу обратилась к администратору, и когда клиент пришел, передала ему деньги. У нас люди часто что-то забывают, а с совестью сделки не заключаю, - сообщила горничная Антонина Есьман.

В администрации гостиницы сказали, что горничную наградят премией и благодарностью.

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