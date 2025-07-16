Зеленский назвал, кто возглавит «Укроборонпром» и чем будет заниматься Умеров 16.07.2025, 21:37

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На посту министра обороны Украины Умерова сменит Шмыгаль.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «Укроборонпром» возглавит и.о. министра стратегической промышленности Герман Сметанин, который уже руководил акционерным обществом в 2023-2025 годах. В то же время и.о. министра обороны Рустем Умеров после нового назначения будет помогать Украине на международном треке.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

Зеленский объяснил, что стратегические отрасли промышленности, за которые ранее отвечал Минстратегпром, теперь будут управляться через Министерство обороны. Опыт Сметанина тем временем снова нужен на должности «Укроборонпрома».

«Задача очень конкретная, четкая. Сейчас украинского оружия на фронте, во всех наших операциях - около 40 %. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства. Объемы действительно большие. Но нужно больше», - отметил президент.

Зеленский добавил, что нужно больше возможностей «вытолкнуть» войну на территорию России. Российский народ должен почувствовать, что они сделали, когда начали войну, и какова настоящая цена отказа российского диктатора Владимира Путина от мирного соглашения.

«Мы должны достичь уровня 50 % украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство. Уверен: можно это реализовать, но непросто», - заверил президент.

Также Зеленский немного коснулся того, чем будет заниматься после нового назначения Умеров. Президент обтекаемо отметил, что это будет «помощь на международном треке».

«Рустем Умеров будет помогать, в частности, на международном треке - всеми договоренностями, а также необходимой координацией», - отметил Зеленский.

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