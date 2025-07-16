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В Минске пятилетняя девочка выпала из окна

  • 16.07.2025, 21:46
  • 1,016
В Минске пятилетняя девочка выпала из окна

Врачи борются за ее жизнь.

Сейчас девочка в реанимации – врачи делают всё возможное, чтобы спасти ребёнка.

По предварительной информации, девочка находилась дома с сожительницей отца. Окно в комнате было открыто на проветривание. Малышка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и сорвалась вниз.

С травмами её доставили в РНПЦ неврологии и нейрохирургии Минздрава. Там экстренно провели операцию. Сейчас девочка в реанимации, её состояние – крайне тяжелое, сообщили медики.

Что именно произошло и почему ребёнок оказался без присмотра – выясняют следователи. Проверка уже началась. Особое внимание уделят условиям, в которых находилась девочка.

Ранее в Следственном комитете (СК) Беларуси сообщили, что 14 июля на Могилёвщине произошло два серьезных случая травмирования несовершеннолетних. Двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа. А 16-летний подросток, находясь на испытательном сроке на местном предприятии, лишился трёх пальцев правой руки.

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