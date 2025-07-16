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В центре Минска на ночь глядя выстроилась огромная очередь из необычно одетых людей

  • 16.07.2025, 21:59
  • 1,390
В центре Минска на ночь глядя выстроилась огромная очередь из необычно одетых людей

Куда они все стоят.

На проспекте Победителей в Минске вечером 16 июля заметили и сняли на видео огромную очередь, причем многие ее участники облачены в пижамы. Оказалось, это рекламная акция одного из магазинов, который устроил у себя ночную распродажу.

Судя по ролику в TikTok-аккаунте «Будни Беларуси», в очереди уже собрались не один десяток человек, многие из них одеты в халаты, ночнушки и пижамы, передает «Зеркало».

@belarusdays В Минске возле магазина OZ выстроилась огромная очередь! Все дело в ночной распродаже со скидками до 40%! А тем, кто пришел в пижаме - дарят бесплатную книгу. #беларусь #минск #oz #очередь ♬ оригинальный звук - Будни Беларуси

Как рассказали в сети OZ, в ночь с 16 на 17 июля в книжном магазине на проспекте Победителей, 3, проходит ночная распродажа. С 21.00 до 04.00 утра посетителям обещают скидки до 40% на продукцию крупных издательств, а пришедшие в пижамах получат книгу в подарок.

Акции в таком формате проводились и ранее — в прошлом году распродажа привлекла более 5000 человек, и около четверти из них воспользовались «пижамным» бонусом.

Организаторы подчеркивают, что вход на распродажу свободный, но несовершеннолетние могут участвовать в сопровождении взрослых.

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