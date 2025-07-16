В Минске иностранец поехал за 130 км к жене на краденом велосипеде
- 16.07.2025, 22:20
Что было дальше.
Иностранец в столице Беларуси занимался кражей велосипедов. Поймать его смогли только из-за очень необычного эпизода, сообщили в Telegram-канале «Милиция Минска».
Заявления о пропаже велосипедов поступили сразу в несколько столичных РУВД.
Найти преступника оказалось интересной задачей. Иностранец 42 лет решил воспользоваться последним угнанным транспортом лично.
Он проехал на нем около 130 км для важной цели – встретиться с женой. Добравшись до точки назначения, мужчина бросил транспорт.
Именно по найденному велосипеду и удалось выйти на след преступника.
При нем обнаружили рюкзак с режущими инструментами, которыми он и перерезал замки на велосипедах.
Общий ущерб от краж составил более Br3,5 тыс. В отношении иностранца было заведено несколько уголовных дел.
В милиции напомнили: даже на замке транспорт могут угнать. Поэтому лучше всего не оставлять самокаты, велосипеды или коляски без присмотра во дворах домов, на общих площадках и тамбурах в подъездах.