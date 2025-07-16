Силы спецопераций ВСУ показали фильм о тайном обществе сопротивления в оккупированном Луганске 16.07.2025, 22:26

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Видео.

Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины представили фильм «Викладач», снятый на основе реальных событий на временно оккупированной территории Луганской области. Ленту опубликовали 15 июля в YouTube ССО.

«Во временно оккупированном Луганске оккупанты пытаются уничтожить любое упоминание об Украине – навязывают украинским студентам искривленную историю, в университетах [...] сжигают украинские книги. Преподаватель истории организует тайное общество украиноведения, одной из задач которого является сохранение украинской литературы», – описали фильм украинские военные.

Изданию «Гордон» в ССО объяснили, что этой лентой о движении сопротивления они обращаются к каждому гражданину Украины: «Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть».

«Никто не перечеркнет мой народ. Присоединяйся к движению сопротивления. В единстве – наша сила», – говорится в видео.

Продолжительность фильма – три с половиной минуты. В нем звучит песня «Болбочан» группы «Жадан і Собаки».

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