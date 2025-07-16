Экс-ефрейтор из Челябинска в суде: Не хочу ассоциироваться с биомусором в виде российской армии 3 16.07.2025, 22:35

5,124

Антон Хожаев

Приговоренный к 23 годам тюрьмы российский военный выступил с мощным последним словом.

В столице России Москве 2-й Западный окружной военный суд приговорил бывшего российского военного Антона Хожаева к 23 годам лишения свободы в деле о госизмене. Об этом 16 июля сообщает «Медиазона».

Прокуратура просила приговорить подсудимого к 24 годам лишения свободы.

Хожаева признали виновным не только в госизмене, но еще и в организации деятельности террористической организации; легализации денежных средств, полученных преступным путем; намерении перейти на сторону противника.

Суд решил, что первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а остальные 18 лет – в колонии строгого режима.

Издание отмечает, что суд постановил уничтожить анкету Хожаева на вступление в легион «Свобода России» (это подразделение состоит из россиян, которые воюют на стороне украинцев) и вернуть ему флаг Украины, который в материалах суда описан как «тряпичное полотно прямоугольной формы».

В ходе суда Хожаев пожаловался на избиения российскими силовиками и свою вину не признал. Следствие утверждало, что он якобы за денежное вознаграждение передавал Украине информацию о российской армии и военных объектах, а также участвовал в деятельности легиона «Свобода России» и крымского партизанского движения «Атеш».

«Я просто хотел помочь соседнему народу восстановить мир на их земле, выгнать оккупантов и государственных террористов со своей земли. Мои желания были самыми мирными. Более того, никому не секрет, что в РФ признают террористами всех, кто против агрессивной политики руководства страны», – цитирует Хожаева в суде «Медиазона».

Издание пишет, что в последнем слове Хожаев просил не называть его «военнослужащим».

«Я не хочу ассоциироваться с биомусором в виде российской армии – это грязная помойка, что и доказали все события после 24 февраля 2022 года. Так же я хотел бы пояснить: я не врал сотрудникам ФСБ, когда говорил, что не знаю никого лично из СБУ или украинской полиции. Пытать меня было необязательно. И в завершение своего последнего слова я хотел бы обратиться ко всему украинскому народу. Друзья мои, не бойтесь, будьте смелее, боритесь», – заявил подсудимый.

Свое выступление он завершил словами: «Слава Украине».

«Медиазона» отмечает, что на военной службе Хожаев находился с 2020 года – служил в Военном учебно-научном центре ВВС на факультете беспилотной авиации. В марте 2022-го Хожаев написал рапорт об отчислении из военного вуза, но расторгнуть контракт с минобороны не удалось. Он был задержан при попытке пересечь границу РФ с Украиной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com