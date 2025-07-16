Афганистан зазывает в страну иностранных туристов леденящим кровь рекламными роликами 16.07.2025, 23:59

Видео у многих вызывают недоумение.

Талибы приглашают иностранных туристов в Афганистан. В рамках рекламной кампании турагентство опубликовало видео, которое по меньшей мере вызывает недоумение, пишет Euronews.

Двое мужчин заложников стоят на коленях на земле, руки связаны за спиной, головы закрыты черными пластиковыми пакетами. Нависшие над ними вооруженные люди говорят на камеру:

«Чао, Италия. Если вы хотите, чтобы два ваших гражданина вернулись в Италию в целости и сохранности, вы должны отправить нам 5 миллиардов долларов в биткоинах».

Далее сюжет приобретает новый поворот. «Похитители» снимают с «заложников» черные пакеты. На кадрах появляются улыбающиеся молодые люди, которые поднимают большие пальцы вверх и говорят: «Добро пожаловать в Афганистан!».

Остальная часть 30-секундного ролика показывает, как гости посещают местные общины с афганскими гидами, играют с детьми, фотографируют окрестности, и примеряют одежду на рынке.

Видеоролик распространен на сайте X, а также на многих аккаунтах, связанных с «Талибаном».

Предыдущий ролик от Raza Afghanistan снят по той же схеме, но с «посланием для Америки». В этом видео фигурируют американские граждане, которые из «жертв» превращаются в туристов, наслаждающихся экскурсией по стране.

В ролике также показано, как мужчины осматривают американскую штурмовую винтовку, смеются над тем, что предохранитель не включен, и едят большие арбузы.

Эти видеоролики напоминают о казни заложников, в том числе американского журналиста Дэниела Перла в 2002 году в Пакистане и Джеймса Фоули, также репортера из США, в 2014 году в Сирии.

Реакция на видеоролики Raza Afghanistan на сайте X варьировалась от похвалы за «отличную рекламу и уникальную концепцию» до критики по поводу отсутствия женщин в кадрах и нежелания посещать страну, где ущемлены права женщин и девочек.

В недавнем посте на Instagram основатель турфирмы Йосаф Арюби объяснил, как он хотел бросить вызов стереотипам, и заявил, что он «не связан ни с каким правительством».

«Вы же понимаете, что СМИ и Голливуд рисуют горы Афганистана и тех, кто их защищает, беспощадными и злыми», - написал 28-летний Арюби, выросший в США и теперь проводящий время между Калифорнией и Кабулом.

«Такое счастье - делиться впечатлениями о стране, в которой я не мог много путешествовать из-за ситуации, сложившейся во время 20-летней оккупации».

لماذا طلب الشباب الأفغاني خمسة مليون دولار مقابل إطلاق سراح الإيطاليين؟ #ترفيه pic.twitter.com/9rX2hHs95z — أفغانستان بالعربي (@afghanarabc) July 12, 2025

«Талибан» рассчитывает на туристический бум

Спустя почти четыре года после захвата контроля над Афганистаном талибы стремятся привлечь в страну туристов и увеличить доходы зарождающейся индустрии.

Изоляция Афганистана на мировой арене, в основном из-за ограничений, введенных талибами в отношении женщин и девочек, привела к тому, что большая часть 41-миллионного населения страны погрязла в нищете. Афганистан борется за привлечение иностранных инвестиций и рассчитывает на туристический потенциал.

«Афганский народ радушен и гостеприимен, он хочет принимать туристов из других стран и общаться с ними», - сказал в одном из интервью заместитель министра по туризму Кудратулла Джамал. «Туризм приносит стране много пользы. Мы учли эти преимущества и стремимся к тому, чтобы наша страна в полной мере воспользовалась ими», - добавил он.

В прошлом году Афганистан посетили почти 9000 иностранных туристов, а за первые три месяца этого года, по данным министерства туризма, в страну прибыло около 3000 человек.

Афганистан не является популярным туристическим направлением из-за ситуации с безопасностью. Захват власти талибами в августе 2021 года ошеломил мир и заставил тысячи афганцев бежать.

И сейчас в стране происходят спорадические нападения, похищения и задержания иностранцев. В мае 2024 года боевики ИГ убили шесть человек, в том числе трех испанских туристов, во время нападения в Бамиане, одной из главных туристических достопримечательностей Афганистане. В 2001 году в Бамианской долине талибы разрушили гигантские статуи Будды.

В феврале этого года талибы арестовали британскую пару, которая руководила образовательными программами в Афганистане. В апреле представитель министерства внутренних дел «Талибана» заявил, что Питер и Барби Рейнольдс находятся под следствием по «незначительному поводу», и что вскоре они предстанут перед судом, основанным на исламских законах.

Тем временем Джордж Глезманн, американский турист, который был задержан талибами во время посещения Кабула в 2022 году, был освобожден в марте после более чем двухлетнего заключения.

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