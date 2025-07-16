Норвегия обязала все суда стать экологичными до 2032 года 16.07.2025, 1:59

Никакого дизеля.

Норвегия объявила о внедрении строгих экологических стандартов для морского транспорта: все суда, заходящие во фьорды, должны перейти на нулевой уровень выбросов к 2032 году.

Для некоторых маршрутов — в частности через всемирно известные Гейрангер-фьорд и Нерей-фьорд — эти правила начнут действовать уже с 2026 года.

Цель — сохранить уникальную природу фьордов, которые страдают от выхлопных газов дизельных двигателей, накапливающихся в расщелинах между скалами. Новые нормы касаются судов водоизмещением до 10 000 регистровых тонн, тогда как для крупных круизных лайнеров переходный период продлится до 2032 года.

Ряд компаний уже тестирует новые технологии. Например, Hurtigruten строит гибридное судно с батареей мощностью 60 МВт-ч и современными парусами, которые также работают как солнечные панели. Судно сможет преодолевать примерно 650 километров до полной подзарядки, подключаясь к береговой электросети. Сейчас менее 3% портов мира имеют такую инфраструктуру, но Норвегия уже активно ее развивает, опираясь на гидроэнергию.

Среди других решений — использование биотоплива из органических отходов, биометанола и водорода. В 2024 году MSC Cruises успешно провела круиз на био-СПГ, а Maersk тестирует биометанол для контейнеровозов.

Несмотря на инновации, отрасль сталкивается с вызовами: высокая стоимость модернизации, ограниченная доступность биотоплива и потребность в новой инфраструктуре. Однако Норвегия демонстрирует пример решительных действий в пользу климата — как когда-то драккары, ее новые электро-парусники снова могут возглавить морские изменения.

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